Работникам ДЭУ подняли зарплату на 17%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня провел приемку уборочной техники к зиме. Градоначальник посетил Верх-Исетское ДЭУ и заявил о мерах поддержки коммунальщиков. В частности, работники ДЭУ будут получать горячее питание, проезд в общественном транспорте для них будет бесплатным. Кроме того, с октября им повысили зарплату на 17%.

По словам Орлова, средняя зарплата в ДЭУ составляет сейчас 50 тысяч рублей. Однако заработок механизаторов и рабочих, которые трудятся вручную, различается. Но индексация коснется всех. «У работников ДЭУ после новостей об индексации настроение, конечно, поднялось», – прокомментировал мэр.

Напомним, прошлой зимой в Екатеринбурге уже вводилась практика горячих обедов и пунктов обогрева для коммунальщиков, которые выходили на работу в сильный мороз.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube