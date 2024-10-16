На Урал пытались ввезти 2 тонны зараженных томатов из Узбекистана

На Урал пытались ввезти почти 2 тонны помидоров, зараженных вирусом коричневой морщинистости томата. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, груз прибыл из Узбекистана. Подозрительную партию перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила опасения сотрудников Россельхознадзора.

Всю партию зараженных помидоров уничтожат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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