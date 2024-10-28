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Понедельник, 28 октября 2024, 13:47 мск

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На Урал пытались ввезти 1,3 тонны зараженных томатов из Узбекистана

В Свердловскую область вновь пытались ввезти из Узбекистана 1,3 тонны зараженных помидоров. В подозрительной партии обнаружили вирус коричневой морщинистости томата.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, помидоры перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.
Всю партию зараженных томатов уничтожили.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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