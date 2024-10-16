Водителя автобуса, допустившего смертельную аварию под Режом, осудили на 2 года

В Реже 65-летнего водителя автобуса, по вине которого погибли два человека, отправили на 2 года в колонию-поселение.

Как ранее писал «Новый День», в ноябре 2023 года маршрутный автобус на нерегулируемом неравнозначном перекрестке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск не уступил дорогу Lada Largus и столкнулся с легковой машиной. «В результате ДТП пострадало 11 человек: пассажир легковушки от несовместимых с жизнью травм скончался на месте, водитель «Лады» позднее умер в лечебном учреждении, еще 9 человек, в том числе водитель автобуса, вынуждены были обратиться к медикам, из них двое несовершеннолетних», – сообщил Валерий Горелых. В крови обоих водителей алкоголь не обнаружили. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ. Следственный отдел ГУ МВД провел 12 медицинских и автотехнических экспертиз.

«Режевской городской суд назначил водителю автобуса наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также суд взыскал с осужденного около 3 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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