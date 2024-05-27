В суд ушло дело водителя автобуса, допустившего смертельную аварию под Режом

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела о смертельной дорожной аварии с участием пассажирского автобуса под Режом. Материалы, собранные следователями ГУ МВД региона, переданы в районный суд, сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

ДТП случилось в ноябре 2023 года в поселке Костоусово. Маршрутный автобус ГАЗ А63R42 на нерегулируемом неравнозначном перекрестке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск не предоставил преимущество в движении автомобилю LADA LARGUS и столкнулся с легковой машиной. «В результате ДТП пострадало 11 человек: пассажир легковушки от несовместимых с жизнью травм скончался на месте, водитель «Лады» позднее умер в лечебном учреждении, еще 9 человек, в том числе водитель автобуса, вынуждены были обратиться к медикам, из них двое несовершеннолетних», – сообщил Валерий Горелых.

В крови обоих водителей алкоголь не обнаружили. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ. Следственный отдел ГУ МВД провел 12 медицинских и автотехнических экспертиз. До судебного разбирательства 54-летний водитель автобуса находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube