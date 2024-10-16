На Сортировке появится сквер с фонтаном и детской площадкой

На Сортировке появится сквер с фонтаном, детской площадкой и скамейками для отдыха горожан. Он расположится перед бывшим торговым центром на Технической, 34, на месте которого сейчас строится самая большая художественная школа в области.

Согласно документации с портала госуслуг, территорию озеленят. Работы завершатся к концу 2025 года. Мэрия заплатит за благоустройство около 13,5 миллиона рублей.

Как ранее писал «Новый День», вместо бывшего торгового центра в Железнодорожном районе появится самая большая художественная школа в области. Сейчас детская художественная школа № 4 имеет два филиала: на первом этаже жилого дома (Техническая, 79) и в школе № 166 (Пехотинцев, 14) – их будут объединять. В сентябре начались планировочные работы, а уже в следующем году дети будут заниматься в новом здании площадью 3 тысячи квадратных метров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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