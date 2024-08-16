На Сортировке появится самая большая художественная школа в области (ФОТО)

В Железнодорожном районе Екатеринбурга появится самая большая в Свердловской области художественная школа. Об этом на презентации проекта главе города Алексею Орлову рассказал начальник управления культуры Илья Марков.

Сейчас детская художественная школа № 4 имеет два филиала: на первом этаже жилого дома (Техническая, 79) и в школе № 166 (Пехотинцев, 14) – осенью их объединят. В сентябре начнутся планировочные работы, а через год дети будут заниматься в новом здании площадью 3 тысячи квадратных метров.

«Очень интересный объект, который ждут, в первую очередь, дети. Благоустройство площади будет реализовано за счет внебюджетных средств. А к 1 сентября 2025 года объект уже запустим», – отметил мэр Екатеринбурга.

Илья Марков также подчеркнул, что микрорайон продолжает культурно развиваться: «Тут будет художественная школа, через несколько десятков метров – школа имени Рахманинова, где совместно с областью строим новый корпус с органным залом. И новый Дом культуры «Стрела». Запланировано полное преображение Сортировки».

Как накануне сообщал «Новый День», ко Дню города администрация сделала подарок Екатеринбургу – в здании бывшего ДК «Сортировочный» открылось структурное подразделение культурного центра «Стрела». На реконструкцию обновленного творческого здания было потрачено около 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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