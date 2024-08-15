Ко Дню города в бывшем ДК «Сортировочный» открылся культурный центр «Стрела» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге ко Дню города в здании бывшего Дворца культуры «Сортировочный» открылось структурное подразделение культурного центра «Стрела». На реконструкцию обновленного творческого здания было потрачено около 100 миллионов рублей. Если год назад часть помещений находилась в аварийном состоянии, то теперь дети и взрослые могут заниматься в комфортных условиях.

«Этому зданию уже 70 лет, оно было в полуразрушенном состоянии. И действительно, пришло время привести его в порядок, к тем стандартам, которые сегодня востребованы горожанами. Благодаря тому, что нам удалось сделать полную реконструкцию, я абсолютно уверен, что это здание будет очень востребованным», – отметил на торжественной церемонии открытия глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В новом культурном центре обновили инженерные сети, кровлю, полы, дверные и оконные проемы, отремонтировали ограждения, отреставрировали сцены и помещения для репетиций. Теперь здесь есть актовый зал на 60 посадочных мест, 5 хореографических залов, 13 кабинетов для занятий творческих студий и 4 административных кабинета.

Уже сегодня в обновленном здании проходят репетиции: многие творческие коллективы готовятся к участию в праздновании Дня города. Вокально-эстрадная студия «Сюрприз», ансамбль скрипачей «Кантилена», хореографический ансамбль «Мёд», танцевальный клуб «Вдохновение», клуб садоводов и огородников, новая студия – модельно-актерская школа «Е-models» – здесь занимаются как маленькие дети, так и пенсионеры.

«Через наш центр ежедневно проходят от 350 до 500 человек. Здесь будут заниматься дети, подростки, молодежь, люди среднего и старшего возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. А направлений деятельности очень много: хореография, изо, декоративно-прикладное творчество, вокальное искусство. Также будут создаваться лектории по разным интересам, клубы для желающих и любителей разных направлений», – рассказала Ольга Щеткина.

Поскольку Железнодорожный район самый многонациональный в уральской столице, руководство культурного центра делает упор на привлечении национальных творческих коллективов.

«Железнодорожный район является основным местом проживания детей мигрантов, которых у нас очень много. Их необходимо интегрировать в российское законодательство, в российскую культуру, при этом давать возможность сохранять и свои традиции, потому что общество должно быть толерантным. Подобные площадки и предоставляют такую возможность», – подчеркнул мэр города.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube