Задержан подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука (ФОТО)

В Екатеринбурге по горячим следам задержан ранее судимый 45-летний местный житель, которого подозревают в убийстве полуторамесячного внука.

Как сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, сейчас на месте преступления работает следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СКР области, а также сотрудников Главного управления криминалистики СК России. «Планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий (в частности, судебную психиатрическую экспертизу). Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», жуткое преступление было совершено в Екатеринбурге сегодня ночью. Неоднократно судимый дед ночью вернулся домой с работы, и его взбесил плач младенца. После совершения преступления он скрылся, его искали более 150 сотрудников полиции.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube