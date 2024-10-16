В Екатеринбурге дед убил полуторамесячного внука

Жуткое преступление совершено в Екатеринбурге – в квартире на улице Инженерной убит полуторамесячный ребенок. Подозреваемый – родной дед, 45 лет, ранее судимый.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что звонок в дежурную часть поступил в 01:40.

«В квартире, где случилась трагедия, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, 1983 и 1979 г.р. Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой с работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции. Раскрытие преступления находится на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области», – сообщил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что уже возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка. За совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СКР. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Все обстоятельства убийства выясняются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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