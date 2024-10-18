Обвиняемый в убийстве внука дед арестован. Он заявил, что не желал смерти ребенку

Чкаловский суд Екатеринбурга на два месяца поместил под арест 45-летнего Дмитрия Кучина, которого обвиняют в убийстве полуторамесячного внука.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, представитель ведомства настаивал на аресте обвиняемого, поскольку тот может принять меры к сокрытию доказательств, не обнаруженных до настоящего времени, оказать давление на свидетелей либо скрыться.

Адвокат Кучина Жанна Калегина сообщила журналистам, что ее доверитель в момент трагедии не был пьян, убивать ребенка не хотел, что произошло – объяснить пока не может. Оценить его вменяемость адвокат отказалась, сославшись на то, что она не специалист.

Как уже сообщал «Новый День», жуткое преступление было совершено в Екатеринбурге в ночь на 16 октября. Неоднократно судимый дед ночью вернулся домой с работы, и его взбесил плач младенца. После совершения преступления он скрылся, его искали более 150 сотрудников полиции. Через несколько часов подозреваемого задержали.

В момент задержания фигурант себя неадекватно. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых: «Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал. В последний раз места лишения свободы он покинул в 2019 году, наказание отбывал в ИК-47 города Каменск-Уральского. Взяли его по характерной примете – по улице он шёл в шортах и стрелял сигареты у прохожих».

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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