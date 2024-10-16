«Шел по улице в шортах, разговаривал с воробьями»: подробности задержания обвиняемого в убийстве внука

Ранее судимый житель Екатеринбурга, которого задержали по подозрению в убийстве полуторамесячного внука, на улице вел себя неадекватно. Ему проведут психиатрическую экспертизу.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал о подозреваемом: «Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал. В последний раз места лишения свободы он покинул в 2019 году, наказание отбывал в ИК-47 города Каменск-Уральского. Взяли его по характерной примете – по улице он шёл в шортах и стрелял сигареты у прохожих».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемому уже предъявлено обвинение в убийстве ребенка. «Допрошенный в качестве обвиняемого гражданин вину признал частично. С учётом всех установленных обстоятельств, в ходе расследования в отношении фигуранта планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», жуткое преступление было совершено в Екатеринбурге сегодня ночью. Неоднократно судимый дед ночью вернулся домой с работы, и его взбесил плач младенца. После совершения преступления он скрылся, его искали более 150 сотрудников полиции. Через несколько часов подозреваемого задержали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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