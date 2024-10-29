Суд оставил под арестом екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве полуторамесячного внука

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на арест 45-летнего Дмитрия Кучина, которого обвиняют в убийстве полуторамесячного внука.

«18 октября Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга избрал обвиняемому Д. Кучину меру пресечения в виде содержания под стражей. Органами предварительного расследования он обвиняется по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановление было обжаловано защитником в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Кучин останется под арестом по 15 декабря 2024 года», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 16 октября. По версии следствия, поздно вечером Кучин вернулся с работы и убил внука своей сожительницы, который разозлил его своим плачем.

Адвокат Кучина Жанна Калегина на суде по избранию меры пресечения сообщила журналистам, что ее доверитель в момент трагедии не был пьян, убивать ребенка не хотел, что произошло – объяснить пока не может. Оценить его вменяемость адвокат отказалась, сославшись на то, что она не специалист.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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