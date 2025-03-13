Суд отправил на принудительное лечение деда, убившего маленького внука (ФОТО)

Свердловский областной суд вынес решение по уголовному делу 45-летнего Дмитрия Кучина, который осенью убил полуторамесячного внука своей жены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Свердловский областной суд направил мужчину на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла ночью 16 октября на улице Инженерной. Мужчина схватил ребенка за руку и начал бить его об пол, предметы мебели, а также о металлический порог. Мама ребенка пыталась его защитить, но безуспешно. Дед ударил ребенка не менее 14 раз.

Малыш умер от сочетанной механической травмы головы, туловища, конечностей с повреждением скелета и внутренних органов.

В СУ СКР сообщили, что в ходе расследования дела были проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой подсудимый страдает хроническим психическим расстройством, является невменяемым и нуждается в принудительном лечении.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказывал, что дед погибшего ребенка – неоднократно судимый. «Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой с работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции», – сообщил Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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