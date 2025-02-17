Убивший новорожденного внука дед оказался сумасшедшим

Жителя Екатеринбурга, который прошлой осенью убил маленького внука, отправят в психиатрическую клинику.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уже утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого.

«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», – рассказали в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла ночью 16 октября на улице Инженерной. Мужчина схватил ребенка за руку и начал бить его об пол, предметы мебели, а также металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка пыталась его защитить, но безуспешно. Мужчина ударил ребенка не менее 14 раз.

Малыш умер от сочетанной механической травмы головы, туловища, конечностей с повреждением скелета и внутренних органов.

«В квартире, где случилась трагедия, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, 1983 и 1979 г.р. Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой с работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции. Раскрытие преступления находится на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области», – говорил ранее пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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