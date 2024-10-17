Парк Маяковского откроет новогодний сезон в начале декабря

Зимние активности в парке Маяковского появятся уже к началу декабря.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор ЦПКиО Павел Зубакин, каток «Северное сияние» откроется ориентировочно в конце ноября или в первых числах декабря. Поскольку на площадке используется заливка натурального льда, то все будет зависеть от погоды.

«Надеюсь, что «Северное сияние» выдержит серьезную конкуренцию с другими городскими катками. А для этого мы обновим иллюминацию, поставим новые фигуры, будут и новые локации отдыха, непривычные для посетителей. На катке как всегда будет 11 тысяч квадратных метров льда, около 1000 пар коньков в пункте проката, медиарубка с артистами», – сообщил директор парка.

В ЦПКиО уже начался монтаж 17-метровой горки. После наступления холодов рядом с ней построят ледовые горки для малышей, они будут бесплатными. От строительства ледовых фигур администрация парка решила отказаться, так как это затратно. С установлением снежного покрова в парке заработает лыжная трасса.

В начале декабря в парке включат новогоднюю иллюминацию. В это же время начнется установка новогодней елки в чаше фонтана на центральной аллее. В этом году она будет украшена новым декором. На открытии зимнего сезона в парке выступит уличный театр из Альметьевска, постоянный участник фестиваля «Лица улиц».

«Сложно придумать новые зимние развлечения, когда уже есть катание на коньках, лыжах, горки и фотографирование на фоне праздничной иллюминации. В новогодние каникулы в парке традиционно будет работать усадьба Деда Мороза. Все зимние активности сохранятся», – заключил Павел Зубакин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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