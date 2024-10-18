Екатеринбург окутал смог (ФОТО)

Над Екатеринбургом повисла дымка. Горожане жалуются на неприятный запах, который обычно ощущается при скоплении выхлопных газов. Некоторые люди выходят на улицу в защитных масках.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области до 20 часов 19 октября действует предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. В регионе стоит сухая и безветренная погода, и вредные примеси накапливаются в воздухе.

Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло и чаще делать в помещении влажную уборку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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