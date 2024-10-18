Завершено следствие по делу подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девушки и ее матери

В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. По версии следствия, год назад он убил свою 14-летнюю подругу и ее 62-летнюю мать. Кроме того, он расправился с собакой убитых и похитил их банковские карты.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, подростку предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление, краже с причинением значительного ущерба, краже с банковского счета, жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Как уже сообщал «Новый День», двойное убийство было совершено вечером 13 ноября 2023 года. По версии следствия, парень пришел в гости к своей 14-летней девушке и в какой-то момент схватил нож и убил ее тремя ударами в шею и спину. Школьница умерла от обширной кровопотери. Юноша дождался прихода ее матери – и зарезал ее тоже. Затем он убил собаку семьи – шпица. После он забрал банковскую карту женщины, обналичил 20 тысяч рублей и отправился гулять с другом. Ему он во всем сознался, взяв с приятеля обещание сохранить тайну. Однако тот через некоторое время обо всем поведал старшему брату парня.

Знакомые рассказали, что обвиняемый подросток воспитывался в неполной семье, отец с ними не жил. Мать недавно вызвала из Москвы 26-летнего старшего брата, потому что младший совсем отбился от рук и никого не желал слушать. В школе подростка характеризовали как тихого и скрытного, он часто прогуливал уроки. Про девочку мнения соседей разошлись. Кто-то говорит, что она была тихой, другие рассказывали о постоянных вечеринках. Школьница жила с мамой.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 17-летнего фигуранта показала, что он способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому оснований для применения принудительных мер медицинского характера нет. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело после вручения фигурантам (друг подозреваемого в убийстве проходит по делу о краже) обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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