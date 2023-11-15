Шутил, смеялся, отвечал на вопросы. В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения подростку, убившему свою девушку и ее мать

В Екатеринбурге суд Железнодорожного района избрал меру пресечения 16-летнему подростку, который обвиняется в убийстве своей 14-летней девушки и ее 62-летней матери. Парень на допросах шутил, смеялся, охотно отвечал на вопросы. Вину свою он признал.

Суд отправил подростка в СИЗО на два месяца, пока идет следствие, срок может быть продлен. Пока же в изоляторе юноша пробудет до 13 января.

Напомним, в начале недели стало известно о двойном убийстве в Екатеринбурге на Билимбаевской. По предварительным данным, парень пришел в гости к своей девушке и в какой-то момент схватил нож и убил ее тремя ударами в шею и спину. Школьница умерла от обширной кровопотери. Юноша дождался прихода ее матери – и зарезал ее тоже. После он забрал банковскую карту женщины, обналичил 20 тысяч рублей и отправился гулять с другом. Ему он во всем сознался, взяв с приятеля обещание сохранить тайну. Однако тот через некоторое время обо всем поведал старшему брату парня.

Знакомые рассказали, что обвиняемый подросток воспитывался в неполной семье, отец с ними не жил. Мать недавно вызвала из Москвы 26-летнего старшего брата, потому что младший совсем отбился от рук и никого не желал слушать. В школе характеризуют парня как тихого и скрытного, он часто прогуливал уроки. Про девочку мнения соседей разошлись. Кто-то говорит, что она была тихой, другие рассказывали о постоянных вечеринках. Школьница жила с одной мамой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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