Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве 14-летней девочки и ее мамы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту двойного убийства в Екатеринбурге. Сегодня в отношении 16-летнего парня, который зарезал свою подругу и ее мать, изберут меру пресечения. Заседание будет закрытым.

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, страшная трагедия произошла 13 ноября на Сортировке. Д., учащийся школы № 149, в тот вечер пришел в гости к своей 14-летней подруге. После ссоры, предположительно на почве ревности, подросток схватил нож и зарезал девочку. Затем дождался с работы ее 62-летнюю мать и таким же образом расправился и с ней. Д. взял ее банковскую карту и снял с нее 20 тысяч рублей.

Знакомые рассказали, что Д. воспитывался в неполной семье, отец с ними не жил. Мать недавно вызвала из Москвы 26-летнего старшего брата, потому что младший совсем отбился от рук и никого не желал слушать. В школе характеризуют парня как тихого и скрытного, он часто прогуливал уроки. Про девочку мнения соседей разошлись. Кто-то говорит, что она была тихой, другие рассказывали о постоянных вечеринках. Школьница жила с одной мамой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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