Знакомые рассказали о 16-летнем парне, зарезавшем двух человек, и его жертвах

Знакомые 16-летнего школьника, который вчера зарезал свою 14-летнюю подругу и ее мать, охарактеризовали парня как тихого и скрытного. Учился он плохо, школу прогуливал. По некоторым данным, девушку он убил из ревности к родному 26-летнему брату.

Что известно про 16-летнего парня

Напомним, парень по имени Д. учился в школе №149 Екатеринбурга. Вчера вечером он пришел в гости к своей 14-летней подруге, после ссоры схватил нож и зарезал девочку. Подросток дождался, пока с работы вернется ее 62-летняя мать и таким же образом расправился с женщиной. Затем взял ее банковскую карту и снял с нее 20 тысяч рублей.

Как пишет «Комсомольская правда – Урал» со ссылкой на знакомых Д., школу мальчик часто прогуливал, но по какой причине, одноклассники не могут сказать, потому что парень – скрытный. Занимался спортом, в целом его характеризуют как тихого и спокойного. Знакомые семьи – в шоке от произошедшего.

В профиле «ВКонтакте» у мальчика стоит статус «Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы того, кто меня тронул». Однако на страницу он не заходил давно, а в друзьях там – всего 18 человек. Возможно, это не единственный профиль подростка. Сейчас он закрыт.

Телеграм-канал SHOT пишет, что в момент убийства девочки и ее матери школьник мог быть под веществами. Якобы он был замечен в употреблении наркотиков и алкоголя ранее. В ближайшее время подросток пройдет экспертизу. Сейчас со старшеклассником проводят следственные действия на месте преступления.

По данным телеграм-канала UralMash, парень убил девушку из ревности к своему 26-летнему брату. Тот якобы недавно вернулся из Москвы и общался с друзьями подростка. Вернуться старшего брата попросила мать, которая сетовала, что Д. совсем отбился от рук. Отца в семье не было. Есть еще старшая сестра.

Что известно о девушке

Про 14-летнюю девочку мнения соседей противоречивые. Одни говорят, что она была тихой и спокойной. Другие рассказывают, что школьница часто устраивала вечеринки либо дома, либо в подъезде. По данным «КП-Урал», парень Д. постоянно приходил к девочке и оставался на ночь, на что жаловалась 62-летняя мать школьницы.

Девочка жила с мамой, отец с ними не жил. По данным UralMash, в семье есть две взрослые дочери. Одна из них работает в частной клинике для тяжелобольных детей, там же, якобы, трудилась и 62-летняя мать, которую убил Д.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»