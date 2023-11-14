В Екатеринбурге подросток зарезал 14-летнюю подругу и ее мать

В Екатеринбурге 16-летний парень после ссоры зарезал свою 14-летнюю подругу, ученицу восьмого класса. После этого подросток дождался, когда домой вернется мать девочки, убил ее и похитил деньги.

Об ужасном инциденте пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники, которые сообщают, будто парень уже дал признательные показания.

По информации телеграм-канала, двойное убийство произошло вчера вечером в Железнодорожном районе (предположительно, на Сортировке). 16-летний парень, ученик школы № 149, пришел в гости к своей подруге, 14-летней восьмикласснице из другой школы. Между влюбленными произошла ссора, после чего парень взял нож и трижды ударил девочку в шею и спину. Она умерла от потери крови.

Затем парень дождался, когда домой вернется 62-летняя мать девочки. Ее он тоже зарезал, забрав банковскую карту, с которой впоследствии снял 20 тысяч рублей.

Об убийстве подросток рассказал другу. Тот обещал никому не говорить, но позже позвонил старшему брату приятеля, а тот – в полицию.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что в квартире на улице Билимбаевской обнаружены тела девушки 2009 года рождения и женщины 1961 года рождения. Подозреваемый – молодой человек 2007 года рождения. «Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого», – подчеркнули в полиции.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела: «Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек в одной из квартир дома по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. Уголовное дело возбуждено по статье по части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающий ответственность за убийство двух лиц. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, подозреваемый допрашивается по обстоятельствам уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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