В Екатеринбурге построят дублер проспекта Космонавтов (ПРОЕКТ)

В Екатеринбурге планируется строительство Западного дублера проспекта Космонавтов. Проект межевания территории уже вынесли на общественное обсуждение.

Как говорится в материалах администрации города, проектируемая территория расположена в северной части города Екатеринбурга, на территории Завокзального района.

В соответствии с генеральным планом до 2045 года планируется продлить на запад переулки Полимерный и Мельковский, а также проложить Западный дублер проспекта Космонавтов от переулка Мельковского до улицы Машиностроителей. Строительство улично-дорожной сети предлагается в три этапа. Проектируемая улица будет иметь категорию магистральной улицы общегородского значения 3-го класса, с шириной проезжих частей 14,0 м, с шириной разделительных полос 3,5 м и 7,0 м соответственно, по две полосы движения в каждую сторону.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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