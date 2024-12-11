Мэрия утвердила проект строительства дублера проспекта Космонавтов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для реконструкции западного дублера проспекта Космонавтов. Общая площадь будущего строительства в Завокзальном районе составит 8,6 гектара.

Проект предусматривает строительство переулка Полимерного протяженностью 593 метра, переулка Мельковского протяженностью 563 метра и западного дублера проспекта Космонавтов длиной 575 метров. В периметре улиц затем появится жилой квартал с многоэтажными домами, детскими садами и школами, больницами, а также спортивным учреждением.

«Работы по реконструкции улиц будут вестись в три этапа. В первую очередь запланировано строительство временного проезда от улицы Завокзальной до переулка Полимерного с целью обслуживания развивающейся жилой застройки и строительство железнодорожного переезда в месте пересечения с железнодорожным путем не общего пользования», – сообщил в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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