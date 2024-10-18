Самая яркая комета десятилетия оставила след в уральском небе (ФОТО)

На Урале продолжается период наблюдений за яркой кометой C/2023 A3. На ближайшие два дня синоптики прогнозируют ясную погоду, и хвостатую гостью можно поискать в западной части неба после захода Солнца. По мере удаления от Земли комета начинает терять свой блеск, но ее все еще можно увидеть с помощью объектива камеры и оптических приборов.

Астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский поделился с «Новым Днем» впечатляющим снимком кометы C/2023 A3. Фотография сделана 14 октября в Ирбитском районе Свердловской области. Другие, не менее красочные, изображения кометы можно посмотреть на странице проекта Starvisor.

Комета C/2023 A3 была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, обсерватория Пурпурной горы, Китай) и независимо обнаружена на 50-сантиметровом телескопе проекта Atlas в Южной Африке 22 февраля того же года. Она стала самой яркой кометой за последние 13 лет. В Северном полушарии ее можно наблюдать вплоть ноября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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