Новая комета Atlas приближается к Солнцу

Любители астрономии приготовились встречать самую яркую комету 2025 года, ее название – C/2024 G3 (Atlas). Небесное тело было открыто в апреле прошлого года. 13 января комета пройдет свой перигелий (наименьшее расстояние до Солнца), и если переживет это сближение, то станет видна в небе даже без бинокля.

По расчетам астрономов, с 10 по 13 января комету можно увидеть в утренние часы и с 12 по 18 января вечером. Но условия для наблюдения будут хуже, чем было с недавней кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-Atlas).

Во-первых, даже если комета переживет перигелий, на небе она будет располагаться очень близко к Солнцу. Чтобы разглядеть ее, понадобятся терпение и осторожность, небо должно быть ясным.

Во-вторых, за новой кометой очень сложно наблюдать из Северного полушария из-за ее близкого расположения к горизонту. В Южном полушарии C/2024 G3 поднимется выше, но около 13 января все равно будет находиться очень близко к Солнцу на небе. Если комета переживет перигелий, она будет располагаться все дальше от Солнца, но при этом будет заметно тускнеть день за днем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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