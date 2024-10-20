Кикшеринг «Яндекс.Go» завершил сезон в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Яндекс.Go» завершил сезон самокатов. В приложении кикшеринга с пользователями попрощались до весны 2025 года.
«Увидимся весной. Как только начнется новый сезон, сообщим вам», – говорится в приложении.
Отметим, что самокаты «МТС Юрент» и Whoosh еще доступны на улицах города.
Как ранее писал «Новый День», арендные СИМ простоят на улицах Екатеринбурга до первого снега. Обычно их начинают убирать с улиц города в середине октября – начале ноября.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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