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Воскресенье, 20 октября 2024, 13:00 мск

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Кикшеринг «Яндекс.Go» завершил сезон в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Яндекс.Go» завершил сезон самокатов. В приложении кикшеринга с пользователями попрощались до весны 2025 года.

«Увидимся весной. Как только начнется новый сезон, сообщим вам», – говорится в приложении.

Отметим, что самокаты «МТС Юрент» и Whoosh еще доступны на улицах города.

Как ранее писал «Новый День», арендные СИМ простоят на улицах Екатеринбурга до первого снега. Обычно их начинают убирать с улиц города в середине октября – начале ноября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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