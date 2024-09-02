Признаки осени: без фонтанов и цветов, но с самокатами и отоплением

В Екатеринбурге на этой неделе будет довольно тепло – к выходным воздух прогреется до +20 градусов днем. Однако постепенно город переходит на осенний режим.

Отопление

Так, с 10 сентября в уральской столице могут начать включать отопление. Впрочем, начало сезона могут и отложить – если будет теплая погода (по федеральным стандартам, отопление должны включать, когда в городе в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет меньше +8 градусов).

Фонтаны и цветы

С 15 сентября в Екатеринбурге начнут выключать фонтаны – речь про те, что находятся на обслуживании муниципалитета. Некоторые частные фонтаны не работают уже сейчас. Цветы в клумбах простоят до конца сентября-начала октября. К середине второго осеннего месяца их уберут.

Самокаты

Прокатные самокаты простоят на улицах Екатеринбурга, вероятно, до первого снега. Точную дату завершения сезона кикшеринга не называют, однако, по опыту прошлых лет, их начинают убирать с улиц города в середине октября-начале ноября. Сами сервисы говорят, что все будет зависеть от погоды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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