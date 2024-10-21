Девочке, на которую упала плита, заплатят 400 тысяч рублей

Режевская прокуратура взыскала с виновных 400 тысяч рублей в пользу трехлетней девочки, на которую весной упала плита с памятника «Режевским умельцам-основателям завода».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ребенок получил перелом II пястной кости левой кисти со смещением, а также повреждения в виде сочетанной тупой травмы туловища и конечностей с множественными гематомами и ссадинами. Согласно заключению эксперта, эти травмы были квалифицированы как причинение вреда средней тяжести здоровью ребенка.

Прокурор направил в суд исковое заявление к администрации городского округа и муниципальному казенному учреждению «Управление городским хозяйством» о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу несовершеннолетней 400 тыс. рублей.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось 5 апреля. Девочка с родными гуляла в центре города. Когда они подошли к памятнику Режевским умельцам – основателям завода, от него откололась плита весом около 40 кг.

Памятник Режевским умельцам – основателям завода был возведен в 1973 году, автор – скульптор Тамара Матузная. Композицию составляют фигуры двух мастеров, молодого и старого. Образами для двух героев послужили популярные в те годы персонажи: старик – с картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал кует победу»; молодой – Данила-мастера из сказов Бажова в исполнении советского актера Владимира Дружникова.

Реж, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube