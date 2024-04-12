Ребенку сломало руку плитой, отколовшейся от памятника

В Реже на 3-летнюю девочку с памятника упала отколовшаяся плита. У ребенка сломана рука.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, несчастный случай произошел вечером 5 апреля. Девочка с родными гуляла в центре города. Когда они подошли к памятнику Режевским умельцам – основателям завода, от него откололась плита весом около 40 кг. У ребенка диагностирован перелом руки.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Будут установлены должностные лица, ответственные за содержание вышеуказанного памятника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.

Памятник режевским умельцам – основателям завода был возведен в 1973 году, автор – скульптор Тамара Матузная. Композицию составляют фигуры двух мастеров, молодого и старого. Образами для двух героев послужили популярные в те годы персонажи: старик – с картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал кует победу»; молодой – Данила-мастера из сказов Бажова в исполнении советского актера Владимира Дружникова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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