Уральским дошколятам преподают анатомию человека

В Свердловской области на базе детского сада №27 города Асбеста организован первый в регионе дошкольный медицинский отряд.

Как сообщили в ДИПе, ранняя профориентация детей, формирование интереса к профессиям естественно-научного цикла являются частью проекта «Уральская инженерная школа», который реализуется в регионе по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

Дети, которые вошли в состав первого медицинского детсадовского отряда, говорят, что действительно собираются стать врачами и медсёстрами. Чтобы стимулировать интерес к профессии, им вручили значки отличия, настоящие фонендоскопы, безопасные электронные термометры и другие диагностические медицинские приборы. После детского сада ребята могут продолжить обучение в профильном медицинском классе – такой уже открыт в школе № 24.

Еще один детский сад, в котором действует подобная программа, находится в Среднеуральске. Здесь организовали Центр детского экспериментирования – четыре площадки, наполненные интерактивным оборудованием для малышей. Они изучают основы биологии, законы физики, химии, механики. Помощником в изучении человеческого организма для дошколят является скелет Иван Иванович. Будущие медики знакомятся с устройством слухового аппарата, тестируют барабанную перепонку, учатся слышать ритм сердца. Дети не только изучают строение человеческого организма, но и знакомятся с правилами здорового образа жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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