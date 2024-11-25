В Екатеринбурге открыли медклассы при колледже

В Екатеринбурге на базе Свердловского областного медколледжа появились спасательные и медицинские классы. Программа подготовки рассчитана на учеников 8 и 9 классов.

Как отметила директор СОМК Ирина Левина, абитуриенты смогут ближе познакомиться с обязанностями фельдшера, медсестры, акушера, зубного техника, оптометриста, фармацевта, помощника врача-эпидемиолога, медицинского лаборанта, а также специалиста по пожарной безопасности и защите в чрезвычайных ситуациях. «Ребят научат проводить сердечно-легочную реанимацию, ставить внутримышечные инъекции, продемонстрируют современные инструменты и приспособления, применяемые в акушерском и лечебном деле, сестринском уходе. Расскажут, из чего состоит фельдшерская укладка, дадут примерить боевую одежду пожарного и покажут, как пользоваться огнетушителем. Еще одним важным событием станут экскурсии в больницы, салоны оптики, подразделения МЧС и Роспотребнадзора, чтобы юные уральцы могли комплексно представить будущие обязанности и профессиональные перспективы», – уточнили в пресс-службе департамента информполитики.

Подобные программы предпрофессиональной подготовки появятся также в 11 филиалах медицинского колледжа по всей области.

Как ранее писал «Новый День», в регионе уже открылись 20 медицинских классов. Кроме того, на базе детского сада № 27 города Асбеста появился первый в регионе дошкольный медицинский отряд. После детского сада дети могут продолжить обучение в профильном медклассе школы № 24.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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