В полиции рассказали, при каких обстоятельствах в богдановичском кафе погиб человек

В богдановичском кафе «Апшерон», где вспыхнула массовая драка, группа местных жителей отмечала юбилей родственника. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Трагедия с гибелью человека, произошедшая в минувшее воскресенье в кафе Богдановича, случилась, когда компания местных жителей отмечала юбилей своего родственника. Все участники криминальной истории сотрудниками уголовного розыска уже установлены. Драка вспыхнула не в самом увеселительном заведении, а в его фойе. К большому сожалению, мирно урегулировать ситуацию собравшимся не удалось. Сейчас оперуполномоченные покадрово изучают съемки с камер видеонаблюдения, чтобы определить роль каждого и принять комплекс необходимых мер реагирования, предусмотренных действующим законодательством нашей страны», – рассказал полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Как уже сообщал «Новый День», накануне видеозапись из кафе опубликовал телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». На ней видно, как один из участников массовой драки падает в ходе инцидента, а после остается лежать. Причем кто нанес удар, непонятно. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/839871.html

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube