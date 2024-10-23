«Паника в стане противника», – эксперты о первых результатах саммита БРИКС в Казани

Проходящий сейчас в Казани саммит БРИКС уже вызвал бурную реакцию на Западе, так как показал полный провал попыток изолировать Россию от международного сообщества. Но подведение полноценных итогов еще впереди, считают эксперты.

«Присутствие на саммите БРИКС в Казани такого большого числа делегаций, да еще каких стран, да еще и по главе с лидерами этих государств, интерпретируется как визит к президенту Путину. Хотя на самом деле это плановый саммит. Россия сейчас председательствует в организации и принимает форум по этой причине, – пишет автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. – Хотя отрицать внешний контекст не стоит, и все же на той стороне совсем в панике, коли вся их пресса заполонена репортажами про президента Путина, Казань, председателя Си, премьера Моди, генсека ООН Гутерреша и т.д.?»

С ним соглашается политобозреватель Андрей Перла: «Паника-паника в стане противника. Депутат украинской верховной рады Бужанский ужасается: «По сути, Российская Федерация и Китай рейдернули у Соединенных Штатов Организацию Объединенных Наций. Путем привлечения большого числа миноритарных акционеров, стран-членов ООН. Менять директора на этом предприятии им не нужно, он и так их, счастливо жует хлеб-соль в Казани». И ведь прав, вражина».

Кроме того, Перла отмечает, что, вероятно, «…Ретроспективно, в будущих исторических монографиях, а также (и особенно!) в исторических романах нынешний саммит БРИКС в Казани будут сравнивать с Тегеранской конференцией. С великими первыми переговорами союзников о том, каким будет порядок после мировой войны».

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Казань прибыли высокопоставленные участники саммита БРИКС. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Переговоры с ними провел президент РФ Владимир Путин. Также в саммите принимает участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Казань, Елена Владимирова

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