Генсек ООН подтвердил участие в саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани, подтвердил журналистам заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», – сказал он.

Сегодня в Казань прибывают высокопоставленные участники саммита БРИКС. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Переговоры с ними провел президент РФ Владимир Путин.

Комментируя встречу Путина с китайским лидером, пресс-секретарь главы российского государства сказал, что разговор прошел конструктивно и откровенно.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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