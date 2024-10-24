К 1 декабря достроят собачий приют для нужд южной части Свердловской области

К 1 декабря в Свердловской области должны сдать в эксплуатацию первый из шести приютов для бездомных животных, решение о строительстве которых было принято несколько лет назад.

Как рассказал «Новому Дню» депутат заксо Вячеслав Вегнер, объект в Асбесте уже практически готов. В ближайшее время поставщики доставят туда хирургический и кухонный модули. Приют станет первым подобным учреждением в регионе, соответствующим всем федеральным нормативам.

Единовременно в нем смогут находиться около 230 собак. Но, как пояснил Вегнер, не все отловленные животные будут находиться в нем постоянно. Бездомных собак, которые не проявляют агрессию к людям, будут стерилизовать, вакцинировать, чипировать и выпускать. Кроме того, животных из приюта смогут забирать домой желающие. Пожизненное содержание предусмотрено только для агрессивных особей. Всего за год через приют в Асбесте смогут проходить около тысячи собак. Он сможет обслуживать все муниципалитеты, входящие в Южный управленческий округ Свердловской области. Это, в частности, Арамиль, Березовский, Белоярский, Каменский-Уральский, Заречный, Богданович, Сухой Лог, Сысерть. Администрации этих городов смогут напрямую заключать с новым учреждением договоры на отлов беспризорных животных. Кроме того, депутаты предлагают на базе приюта проводить акции по бесплатной стерилизации домашних кошек и собак.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году правительство Свердловской области направило 50 млн рублей на строительство приюта для бездомных животных в городе Асбесте. «В Свердловской области разработан план мероприятий по созданию приютов для животных без владельцев. Он предусматривает строительство в муниципалитетах шести приютов для животных до 2026 года. В Асбесте строительные работы начнутся уже в 2023 году, этот приют станет первым реализованным проектом плана», – заявил тогда директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Помимо Асбестовского района, приюты для безнадзорных животных появятся в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском районах.

Асбест, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube