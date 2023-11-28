На приют для собак в Асбесте выделили 50 млн рублей

Правительство Свердловской области направило 50 млн рублей на строительство приюта для бездомных животных в городе Асбесте. Одновременно в нем смогут жить до 272 собак.

«В Свердловской области разработан план мероприятий по созданию приютов для животных без владельцев. Он предусматривает строительство в муниципалитетах шести приютов для животных до 2026 года. В Асбесте строительные работы начнутся уже в 2023 году, этот приют станет первым реализованным проектом плана», – цитирует ДИП директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина.

Помимо Асбестовского района, приюты для безнадзорных животных появятся в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах. Сейчас здесь подбирают подходящие земельные участки и готовят проектно-сметную документацию.

Всего в этом году на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение животных без владельцев в Свердловской области направлено более 100 миллионов рублей.

Добавим, в этом году был изменен механизм расчета субвенций для муниципалитетов на отлов бездомных животных. До недавнего времени размер субвенций считали исходя из численности населения муниципалитета. Норматив не менялся уже 8 лет и составлял 23 рубля на человека. В августе Департамент ветеринарии предложил скорректировать методику: считать размер субвенции исходя из среднегодового количества животных, подлежащих отлову, и установить норматив в размере 12 062 рубля за одно животное.

Асбест, Елена Владимирова

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