Прививки от гриппа поставили 36% уральцев

Жители Свердловской области недостаточно активно ставят прививки от гриппа. На сегодняшний день привились около 36% от общего числа уральцев, тогда как для формирования необходимой иммунной прослойки необходимо довести этот показатель до 65%.

Как сообщили в ДИПе, хуже других прививаются пенсионеры, дети, не посещающие детские сады, и студенты. Работники промышленных предприятий привиты на 42%, сотрудники общепита – на 57%.

Чтобы увеличить охват населения прививками, в ТЦ Екатеринбурга по выходным продолжают работать выездные пункты вакцинации против гриппа.

График на 25 и 26 октября 2024 года:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со стороны ул. Радищева-8 Марта, 3 этаж, по стороне фитнес-центра) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, 2 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, этаж 1, напротив аптеки) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

Торговый центр (ул. Сыромолотова, 22, 1 этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Парк ХАУС» (ул. Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10.00 до 15.00

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, д. 108 Д, 2 вход, 1 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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