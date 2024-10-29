За неделю ОРВИ заболели около 30 тысяч свердловчан

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 29,2 тысячи свердловчан, что на 3,4% меньше, чем неделей ранее. Больше половины заболевших – дети (56,2%). Среди возбудителей доминирует риновирус.

Обнаружены также боковирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа, SARS-CoV-2 и гриппа В.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 4,3% ниже уровня прошлой недели. В ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Полевском заболеваемость выше среднеобластного уровня.

Эпидемиологи напоминают о вакцинации против гриппа. Прививки сделали уже 1,6 миллиона свердловчан – это 39,4% жителей региона. Ранее «Новый День» писал, что пункты бесплатной вакцинации работают по пятницам и субботам в 7 торговых центрах Екатеринбурга: «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле», «Апельсине», ТЦ на Сыромолотова, 22, «Парк Хаусе», Veer Mall.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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