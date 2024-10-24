Алексей Орлов поручил создать в Екатеринбурге центр адаптации мигрантов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать вопрос создания на базе одной из городских библиотек центра по адаптации мигрантов. Там недавно поселившиеся в уральской столице, в особенности дети, смогли бы изучать русский язык, знакомиться с законами России, перенимать и усваивать местные традиции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Ребенок – это проводник местных традиций в семью мигрантов. Часто их отцы работают, а матери остаются дома, не зная русского языка. Именно включая детей в наше общество, мы стимулируем процесс ассимиляции», – подчеркнул глава Екатеринбурга.

Председатель ассоциации «Уральская гильдия преподавателей русского языка как иностранного» Алексей Боталов рассказал, что процесс адаптации мигрантов состоит из трех блоков:

– изучение русского языка;

– изучение местных законов, истории, культуры и традиций;

– усвоение принятых в российском обществе правил и норм поведения.

Игнорирование вопроса ведет к развитию экстремистских настроений, поскольку зачастую такое поведение является реакцией на изоляцию человека от общества.

«Важно понимать, что мигрант – это не столько представитель народа, коих в многонациональной России есть огромное количество, сколько отдельная социальная группа. Сейчас каждый десятый человек, проживающий в стране, является представителем культуры, отличной от титульной. Работать с этим нужно адекватными факту методами», – объяснил эксперт.

По мнению Алексея Боталова, если удастся создать центр адаптации, который будет обучать на постоянной основе 5 тысяч иностранцев, то вопрос об интеграции недавно поселившихся в мегаполисе горожан будет удачно решен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube