Омбудсмен предложила отдавать детей мигрантов в школу на год раньше

Для детей, которые плохо говорят на русском языке, надо создавать нулевые классы, чтобы подготовить их к обучению в школе. О этом сказала в программе «Акцент» на ОТВ омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Надо продлить срок обучения на год, подготовить их к первому классу, и чтобы они шли и не отвлекали других детей, учителей. Я бы не стала создавать анклавы, я бы все-таки создала обычную атмосферу. Надо ходить в школу не с 7 лет, а с 6 лет. Как это будет делаться – за счет работодателей, которые взяли семью с мигрантами, за счет самих желающих, чтобы их детки получили приличную подготовку к школе, но это надо сделать. К школе их надо подготовить», – считает уполномоченный по правам человека.

Как уже сообщал «Новый День», 24 октября глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать вопрос создания на базе одной из городских библиотек центра по адаптации мигрантов. По его мнению, люди, недавно поселившиеся в уральской столице, в особенности дети, смогли бы изучать русский язык, знакомиться с законами России, перенимать и усваивать местные традиции.

«Ребенок – это проводник местных традиций в семью мигрантов. Часто их отцы работают, а матери остаются дома, не зная русского языка. Именно включая детей в наше общество, мы стимулируем процесс ассимиляции», – подчеркнул глава Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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