Суд вынес приговор автохаму с пистолетом с улицы Рощинской

В Чкаловском суде Екатеринбурга вынесли приговор уроженцу Армении, 19-летнему Азату Никояну. Он признан виновным в угрозе убийством и хулиганстве с использованием оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал с осужденного в пользу обоих потерпевших компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей каждому.

Как уже писал «Новый День», в декабре 2023 года молодой человек поставил свой «мерседес» возле жилого дома на улице Рощинской. Когда другой водитель попросил его убрать автомобиль, он выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в голову, но, к счастью, не попал.

В январе 2024 года ссора с участием Никояна случилась на улице Дорожной. Прохожий, гулявший с собакой, снял на телефон, как он поставил свою иномарку на газоне. Заметив съемку, Никоян вышел из машины, дважды ударил мужчину по лицу, пригрозил ножом, повалил на землю и продолжил бить ногами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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