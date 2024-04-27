19-летний парень пойдет под суд за парковку «мерседеса» с пистолетом и ножом

19-летний уроженец Республики Армения пойдет под суд за угрозу убийством и хулиганство с использованием оружия. В обоих случаях конфликт произошел из-за его «мерседеса».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в декабре молодой человек поставил свой «Мерседес» возле жилого дома на улице Рощинской. Когда другой водитель попросил его убрать автомобиль, он выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в голову, но, к счастью, не попал.

В январе ссора с участием юноши случилась на улице Дорожной. Прохожий, гулявший с собакой, снял на телефон, как он поставил свою иномарку на газоне. Заметив съемку, обвиняемый вышел из машины, дважды ударил мужчину по лицу, пригрозил ножом, повалил на землю и продолжил бить ногами. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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