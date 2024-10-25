«Полгода готовились»: несколько поколений уральских политиков соберутся на концерт и фуршет

Сегодня в театре эстрады состоится торжественный прием, посвященный 30-летию законодательной власти Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе заксо, в торжестве будут принимать участие депутаты действующего созыва и прежних лет, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, спикеры заксобраний соседних регионов, главы городов, председатели городских дум, промышленники, общественники, представители религиозных конфессий.

По данным «Нового Дня», гостей ждут подарки, фуршет и концерт.

Справка «Нового Дня». Первый состав Свердловской областной думы был избран в апреле 1994 года, в нем были 28 депутатов, в том числе Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Антон Баков, Александр Бурков, Николай Диденко, Михаил Копытов, Игорь Мишин, Семен Спектор, Виктор Якимов. Председателем был избран Эдуард Россель.

Свердловская областная дума, 1994

В 1996 году была впервые избрана верхняя палата заксо – палата представителей. В таком виде региональный парламент просуществовал до 2011 года, а затем был преобразован в однопалатный.

Свердловская областная дума и палата представителей, 1996

Сейчас депутаты заксобрания избираются по смешанной системе: 25 депутатов – по одномандатным округам, еще 25 – по партийным спискам. Действующий созыв был избран в 2021 году, следующие плановые выборы должны состояться в 2026.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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