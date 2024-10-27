Пробка на Пермском тракте растянулась уже на 8 километров

Под Ревдой пробка увеличилась еще на 5 километров за час. Автомобилистам рекомендуют объехать заторы через Билимбай и Первоуральск.
«На автодороге Р-242 с 307 км по 315 км затруднено движение. Возможный путь объезда через с. Первомайское – п. Билимбай – г. Первоуральск – с. Новоалексеевское со съездом на 289 км и возвращением на автодорогу на 326 км и 331+500 км», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.
Ранее «Новый День» писал, что причинами заторов стали дорожные работы и большой транспортный поток.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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