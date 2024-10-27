Во время пожара на Широкой Речке погиб человек

В одном из сгоревших домов в СНТ «Березовая Роща», где сегодня утром вспыхнул пожар, сотрудники МЧС нашли тело одного человека.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций на месте пожара обнаружен погибший», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии пожарных дознавателей, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

Как ранее писал «Новый День», утром в СНТ «Березовая Роща» загорелись два садовых дома. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. На месте работали 12 огнеборцев, были задействованы 4 пожарные машины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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