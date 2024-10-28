На Урале будут судить «сотрудника банка», укравшего у актрисы 19 млн рублей

В Талицком районном суде будут судить телефонного мошенника, который обманом выманивал у людей крупные суммы денег.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в феврале 2023 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Мошенники звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или следователями. Они убеждали потерпевших под предлогом возбуждения в отношении них уголовных дел назвать им данные своих банковских карт, либо получали доступ к мобильным приложениям банков.

Обвиняемый обналичивал полученные средства в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени и распределял их между членами шайки.

В результате действий злоумышленника у жителя Свердловской области в августе 2023 года было похищено свыше 1,5 млн рублей, у актрисы из Москвы – в сентябре 2023 года свыше 19,3 млн рублей.

Талица, Елена Владимирова

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