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Четверг, 31 октября 2024, 08:34 мск

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Похитивший у московской актрисы 19 млн рублей уралец приговорен к 5 годам колонии (ФОТО)

Фото: Талицкий районный суд

Талицкий районный суд вынес приговор телефонному мошеннику Артему Ширинову, из-за которого актриса московского театра потеряла 19 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Артем Ширинов и его сообщники убедили актрису взять кредит, продать автомобиль BMW Х1 и квартиру в Москве, а вырученные денежные средства передать мошенникам. Кроме этого, Ширинов в составе организованной группы тайно похитил у жителя Талицкого района с банковского счета более 1,5 млн рублей.

Роль Ширинова в шайке заключалась в обналичивании похищенных денежных средств с банковских карт, на которые потерпевшие переводили свои деньги.

Подсудимый заключил со следствием соглашение и полностью признал свою вину. Его приговорили к 5 годам в колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Талица, Елена Владимирова

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