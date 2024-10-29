Дочь писателя Павла Бажова умерла на 100-м году жизни

Дочь уральского писателя Павла Бажова, Ариадна Бажова-Гайдар, скончалась накануне в Москве в возрасте 99 лет.

Ариадна Павловна родилась в 1925 году в Свердловске, в собственном доме писателя на улице Архиерейской (теперь это дом-музей Бажова на улице Чапаева). Она закончила Уральский государственный университет, писала книги по истории, мемуары об отце.

Ариадна Бажова была замужем за сыном другого писателя – Аркадия Гайдара, Тимуром. Их сын Егор Гайдар в 1990-х был одним из идеологов реформ команды Ельцина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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