Средняя зарплата водителя автобуса превысила 107 тысяч рублей. Будет еще больше

В Екатеринбурге выросла средняя зарплата сотрудников МУП «Гортранс».

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам октября средний доход сотрудников в ЕМУП «Гортранс» составил: 107 224 рубля – водители автобусов; 81 776 – водители троллейбусов; 86 791 – водители трамваев; 70 030 – кондукторы; 69 101 – технические работники.

Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140 000 рублей и 107 000 – для водителей троллейбусов.

Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем –на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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